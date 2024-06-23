Игрок махачкалинского «Динамо» Касинтура назвал Бердыева великим тренером

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура поделился мнением о бывшем главном тренере команды Курбане Бердыеве, который покинул клуб в начале 2024 года, отработав полгода.

«Был ли уход Бердыева сложным моментом в сезоне? Да, для всей команды это было неожиданно. Всё шло хорошо, мы были на первом месте, впереди много времени отработать все его требования. И в этот момент он уходит… Честно, в первые два-три дня после его ухода и назначения Эдуардовича (Хасанби Биджиева) было сложно в психологическом плане.

Но хорошо, что мы это преодолели. Понимали, что надо двигаться дальше. В футболе от такого никто не застрахован. Тренеры приходят и уходят. Главное — что команда остаётся. Курбан Бекиевич — великий тренер. После работы с ним я понял, почему он так велик, почему достиг всех своих выдающихся результатов», — приводит слова Касинтуры «Матч ТВ».

Напомним, в начале 2024 года Хасанби Биджиев сменил Курбана Бердыева на посту главного тренера махачкалинского «Динамо». Под его руководством клуб поднялся в РПЛ по итогам сезона-2023/2024 Первой лиги.