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Матч «Севастополя» с «Астраханью» перенесли после объявления 24 июня днём траура

Матч «Севастополя» с «Астраханью» перенесли после объявления 24 июня днём траура
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Матч Леон Второй лиги дивизиона «Б» между «Севастополем» и «Астраханью» перенесён на неопределенный срок из-за траура в городе по погибшим в результате ракетной атаки. Об этом сообщил официальный сайт «Севастополя».

«В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

По решению ФНЛ и согласованию с клубами матч «Севастополь» – «Астрахань» перенесён на неопределённый срок. Дата матча будет определена позже.

Уже приобретённые билеты будут действительны на новую дату, в которую сыграют севастопольская и астраханская команды. Желающие сдать приобретённые билеты смогут это сделать, начиная со вторника (25 июня). О порядке возврата денежных средств будет сообщено позже», – написано в заявлении клуба.

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