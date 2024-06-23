Шотландия — Венгрия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 23 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступит Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд на матч.

Шотландия: Ганн, Ралстон, Робертсон, Мактоминей, Хэнли, Макгинн, Макгрегор, Адамс, Хендри, Гилмор, Маккенна.

Венгрия: Гулачи, Орбан, Собослаи, Керкез, Шефер, Болла, Стайлс, Варга, Шаллаи, Ботка, Дардаи.

Национальные команды Шотландии и Венгрии на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Швейцарии и Германии. После 2-го тура немцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, шотландцы — одно, в активе национальной команды Венгрии турнирных очков нет.