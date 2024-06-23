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Швейцария — Германия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Комментатор Абба: скорее всего, немцы выйдут в боевом составе на матч со Швейцарией

Комментатор Абба: скорее всего, немцы выйдут в боевом составе на матч со Швейцарией
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Комментатор Okko Лионель Абба высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Швейцарии и Германии. Начало игры, которая пройдёт сегодня, запланировано на 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
1-й тайм
0 : 0
Германия

«Матч Швейцария – Германия открывает 3-й тур в группе А. Несмотря на то что немцы уже точно сыграют в плей-офф, им нужно решить последнюю задачу – занять первую строчку в своей группе. Так что, скорее всего, хозяева турнира выйдут в боевом составе. На пути швейцарцы, которые набрали четыре очка и не особо расстроятся, если не опередят команду Нагельсмана. Кто же станет победителем в этом противостоянии, узнаем совсем скоро», – сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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