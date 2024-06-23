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«Краснодар» обыграл «Кубань» в контрольном матче на летних сборах

«Краснодар» обыграл «Кубань» в контрольном матче на летних сборах
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Сегодня, 23 июня, состоялся контрольный матч, в котором встретились «Краснодар» и «Кубань». Команды играли на стадионе академии ФК «Краснодар» в одноимённом городе. Матч завершился минимальной победой «Краснодара» со счётом 1:0.

Единственный забитый мяч на свой счёт записал нападающий «Краснодара» Константин Дорофеев, отличившийся на 50-й минуте матча. Отметим, что на 72-й минуте в составе «быков» появился российский нападающий Фёдор Смолов, перешедший из московского «Динамо».

Для «Краснодара» это первый контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги клуб занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Кубань» лишилась прописки в Первой лиге, с 23 очками заняв последнее место в итоговой турнирной таблице. Команда проведёт предстоящий сезон-2024/2025 во Второй лиге.

Итоговая турнирная таблица РПЛ
Итоговая турнирная таблица Первой лиги
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