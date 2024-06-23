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Александр Бубнов назвал сборную на Евро-2024, у которой, по его мнению, нет слабых мест

Александр Бубнов назвал сборную на Евро-2024, у которой, по его мнению, нет слабых мест
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Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, что у сборной Португалии, принимающей участие на Евро-2024, нет слабых мест, а также прокомментировал результат её матча с Турцией (3:0) во 2-м туре группового этапа турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«У Португалии слабых мест нет, я их изначально к числу фаворитов турнира относил. Но иногда могут расслабиться, несерьёзно отнестись к матчу. Против Турции настроились, подошли к встрече серьёзно. Но в какой-то мере победить разгромно португальцам помогли сами турки. Случай с автоголом идиотский, здесь просто безалаберность. И защитник пас отдавал не глядя, и вратарь куда-то побежал. Этот гол просто убил команду», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала данного соревнования.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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