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«Это граничит с беззаконием!» Невилл удивился количеству голов Роналду за всю карьеру

«Это граничит с беззаконием!» Невилл удивился количеству голов Роналду за всю карьеру
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об общем количестве голов в профессиональной карьере капитана и нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду. На его счету 895 забитых мячей на клубном и международном уровнях.

«Я не могу в это поверить… В то, что он забил 895 голов. Это кажется ошибкой. Конечно, я знал, что он обычно забивает по несколько мячей, но, честно говоря…

В нём весь профессионализм — он ни разу за свою карьеру не готовился к матчам спустя рукава. Он феномен, один из величайших, кого мы когда-либо видели и увидим. Его преданность делу, стремление победить невероятны, а 895 голов граничат с беззаконием!» — приводит слова Невилла Express.

39-летний Криштиану Роналду до перехода в «Аль-Наср» выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус». Он является трёхкратным обладателем «Золотого мяча». В минувшем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 11 результативными передачами.

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