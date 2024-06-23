Экс-игрок «Локомотива» Корчагин — о Глушенкове: «Зениту» очень тяжело отказать

Бывший футболист московского «Локомотива» Эрик Корчагин высказался о переходе полузащитника Максима Глушенкова в санкт-петербургский «Зенит».

«Глушенков и Тюкавин – самые сильные футболисты прошедшего сезона. Я думаю, что Макс в будущем может играть в Европе. Конечно, если посмотреть по статистике в «Локомотиве», сколько Глушенков забил и отдал голевых действий, то можно сказать, что это был лидер «Локомотива», а исходя из этого – это потеря для московской команды.

Не всё зависит от зарплаты, но это одна из составляющих. Как сохранить футболиста? Как практика показывает, руководители «Локомотива» должны были его как-то заинтересовать и дать мотивацию общением или какими-то условиями. Понятно, что «Зенит» дважды не предлагает, но, когда предлагает, очень тяжело отказать.

Но руководители должны сохранять своих ведущих футболистов и лидеров. Но если игроки хотят в Европу, то надо отпускать. Если бы у «Локомотива» было предложение по Глушенкову из Европы, то его, не думая, отпустили бы», — сказал Корчагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.