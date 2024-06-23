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Экс-нападающий «Сент-Этьена» Корчагин: правильно, что Кузяев уехал в «Гавр»

Экс-нападающий «Сент-Этьена» Корчагин: правильно, что Кузяев уехал в «Гавр»
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Бывший футболист «Сент-Этьен Б», ПСВ, московского «Динамо» и «Локомотива» и экс-скаут «Долгопрудного» Эрик Корчагин оценил решение российского полузащитника Далера Кузяева продолжить карьеру во французском «Гавре».

«Я считаю, что Кузяев правильно сделал, что уехал в «Гавр». Он в составе «Зенита» всё, что можно, уже выиграл. Поэтому решился на другую степень и шаг в карьере, даже упав в зарплате», — сказал Корчагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 31-летний Кузяев присоединился к «Гавру» летом 2023 года в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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