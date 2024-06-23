ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Швейцария — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: в матче с Албанией на кону будет очень многое

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: в матче с Албанией на кону будет очень многое
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Албанией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра на кону будет очень многое – престиж, признание, и мы хотим продолжать совершенствоваться. К этой игре мы подойдём так же, как и ко всем остальным, как будто она последняя. Конечно, у нас есть план действий для игроков, которые, по нашему мнению, подходят для этой игры. Мы концентрируемся только на победе, потому что хотим побеждать в каждой игре.

У сборной Албании фантастические болельщики, которые уже преподнесли здесь сюрприз. Мы знаем, что завтра будет очень тяжело. Мы внесём изменения, которые считаем правильными. Мы полностью уверены в наших 26 игроках, и не сказать, что я не могу ошибиться. Но каждый наш игрок способен сыграть здесь на высоком уровне, поэтому я очень спокоен», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

Матч Албания — Испания состоится завтра, 24 июня. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Албания — Испания. «Красная фурия» не видит преград
Албания — Испания. «Красная фурия» не видит преград
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android