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Руководство «Интера» недовольно поведением Чалханоглу — La Gazzetta dello Sport

Руководство «Интера» недовольно поведением Чалханоглу — La Gazzetta dello Sport
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Руководство «Интера» недовольно поведением полузащитника Хакана Чалханоглу и агента игрока из-за контактов с «Баварией». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, данная информация вызвала гнев у руководства «нерадзурри». Боссы «Интера» крайне негодуют из-за того, что агент Чалханоглу Гордон Стипич в данный момент общается с другим клубом. Итальянцы не планировали продажу и хотят видеть турецкого хавбека в составе команды.

Напомним, в минувшем сезоне Чалханоглу принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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