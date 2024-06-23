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«Эспаньол» вышел в Ла Лигу спустя год после вылета

«Эспаньол» вышел в Ла Лигу спустя год после вылета
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Завершился второй матч финала плей-офф за право на участие в следующем сезоне испанской Ла Лиги, в котором встречались две команды из Сегунды — «Эспаньол» и «Овьедо». Игра проходила на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» (Барселона, Испания). «Эспаньол» одержал победу со счётом 2:0 (2:1 по сумме двух матчей) и вышел в испанскую Примеру.

Испания - Сегунда . Плей-офф. Финал. 2-й матч
23 июня 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Пуадо – 44'     2:0 Пуадо – 45+2'    

На 44-й минуте полузащитник «Эспаньола» Хавьер Пуадо вывел свою команду вперёд. Спустя три минуты Пуадо оформил дубль. Ему ассистировал нападающий Пере Милья.

«Эспаньол» занял четвёртое место по итогам прошлого сезона Сегунды, набрав 69 очков за 42 матча.

В чемпионате Испании сезона-2022/2023 «Эспаньол» занял предпоследнее, 19-е место, набрав 37 очков за 38 матчей, и вылетел из Ла Лиги.

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