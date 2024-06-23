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Защитник Кики сделал заявление после расторжения контракта с «Уралом»

Защитник Кики сделал заявление после расторжения контракта с «Уралом»
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Бывший защитник «Урала» Кики прокомментировал свой уход из екатеринбургского клуба.

«Хочу поблагодарить «Урал» за оказанное доверие. Этот опыт придал мне ещё больше личностных качеств для вызовов, которые бросает нам жизнь. Я использовал эту возможность с полной самоотдачей. Отдельно хочу выразить благодарность болельщикам и Екатеринбургу за особенно тёплый приём. К сожалению, мы не смогли достичь поставленных целей, но я знаю, что отдал все силы, чтобы помочь команде. Я желаю клубу успехов и обязательно вернуться в Премьер-Лигу в предстоящем сезоне. Спасибо, ваш Кики!» – приводит слова футболиста пресс-служба екатеринбургского клуба.

Ранее стало известно, что екатеринбургский клуб и португальский защитник Кики договорились о расторжении договора. Отметим, что футболист пришёл в «Урал» в июне прошлого года. Соглашение между сторонами было рассчитано до июня 2025 года.

Напомним, в минувшем сезоне Кики принял участие в 20 матчах за «Урал» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 500 тыс.

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