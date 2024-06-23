ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Швейцария — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: Роналду — выдающийся командный игрок, я бы ему руки и ноги расцеловал

Ловчев: Роналду — выдающийся командный игрок, я бы ему руки и ноги расцеловал
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев высказался об игре капитана и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией (3:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«Мы даже не зацикливали внимание на его голевой передаче, потому что он поступил по‑футбольному, именно так, как и должен был. Почему‑то все вокруг говорят, что он индивидуалист. Но почему‑то все забывают финал чемпионата Европы ‑ 2016, когда он был заменён из‑за травмы, но вышел к бровке и руководил своей командой. Он — командный игрок, выдающийся и много забивающий. Откуда взялось мнение, что он индивидуалист? Я в шоке!

Вся критика пошла с последнего крупного турнира, который для него был провальным. И всё, сразу начали говорить, что Роналду уже не тот. Ну какой не тот, ёлки‑палки? Если бы он сейчас зашёл в студию, я бы руки ему расцеловал, ёлки‑палки! Да и ноги тоже (смеётся)», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, в матче Турция — Португалия 39-летний нападающий отметился результативной передачей, которую он отдал на атакующего полузащитника Бруну Фернандеша.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Не забившие на Евро-2024 Роналду и Лукаку являются самыми бьющими игроками турнира
Тренер Португалии Мартинес — о людях, выбегающих к Роналду: могут произойти нехорошие вещи
Материалы по теме
Роналду — лучший ассистент в истории чемпионатов Европы
Истории
Роналду — лучший ассистент в истории чемпионатов Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android