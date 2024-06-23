Ловчев: Роналду — выдающийся командный игрок, я бы ему руки и ноги расцеловал

Чемпион СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев высказался об игре капитана и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией (3:0).

«Мы даже не зацикливали внимание на его голевой передаче, потому что он поступил по‑футбольному, именно так, как и должен был. Почему‑то все вокруг говорят, что он индивидуалист. Но почему‑то все забывают финал чемпионата Европы ‑ 2016, когда он был заменён из‑за травмы, но вышел к бровке и руководил своей командой. Он — командный игрок, выдающийся и много забивающий. Откуда взялось мнение, что он индивидуалист? Я в шоке!

Вся критика пошла с последнего крупного турнира, который для него был провальным. И всё, сразу начали говорить, что Роналду уже не тот. Ну какой не тот, ёлки‑палки? Если бы он сейчас зашёл в студию, я бы руки ему расцеловал, ёлки‑палки! Да и ноги тоже (смеётся)», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, в матче Турция — Португалия 39-летний нападающий отметился результативной передачей, которую он отдал на атакующего полузащитника Бруну Фернандеша.