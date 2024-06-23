Нетфуллин: у меня контракт с «Химками», хочется проявить себя с командой в РПЛ

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин рассказал, что не в курсе слухов о возможном уходе из клуба и хочет проявить себя в РПЛ вместе с командой.

«Слухи, что я могу покинуть «Химки»? Не знаю, лучше этот вопрос задать руководству клуба. У меня действующий контракт, я готовлюсь к сезону в штатном режиме. Хочется проявить себя вместе с командой в РПЛ. Есть ли варианты на случай, если придётся покинуть клуб? Мы провели хороший сезон, вышли в РПЛ, поэтому варианты появляются, но на данный момент они не рассматриваются», — приводит слова Нетфуллина «Матч ТВ».

Действующее соглашение Нетфуллина с «Химками» рассчитано до лета 2025 года.

По итогам прошлого сезона подмосковная команда выиграла Мелбет Первую лигу и вышла в РПЛ. 31‑летний Нетфуллин провёл 35 матчей, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.