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«Над Лукаку уже смеются». Бубнов — об отменённых голах бельгийца на Евро-2024

«Над Лукаку уже смеются». Бубнов — об отменённых голах бельгийца на Евро-2024
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Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии, который завершился со счётом 2:0, а также высказался о реализации нападающего Ромелу Лукаку. Напомним, арбитры отменили уже три гола нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку на Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

«Бельгия сумела добыть первую победу и обыграть Румынию. Но я бы не сказал, что лучше играли, чем со Словакией. Тогда просто моменты реализовать не могли, да ещё и офсайды. Здесь у Лукаку, кстати, снова гол отменили.

Над ним уже смеются, а я думаю, что здесь вопрос к УЕФА и ФИФА, чтобы правила «вне игры» подкорректировать. Носок оказался «вне игры», микроны какие-то, судья не увидел, только за счёт техники зафиксировали. Я считаю, что офсайд считать надо только в том случае, если всё тело игрока находится полностью за линией «вне игры», — приводит слова Бубнова Sportbox.

По итогам 2-го тура Евро-202 в группе E сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по три. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (3:2) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (2:2), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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