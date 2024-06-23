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Капитан сборной Албании Джимсити: сделаем всё, чтобы выйти из группы, обыграв Испанию

Капитан сборной Албании Джимсити: сделаем всё, чтобы выйти из группы, обыграв Испанию
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Капитан и защитник сборной Албании Берат Джимсити поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Испанией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Предстоит очень сложная игра, но я верю, что мы окажемся готовы к ней. Самое главное, что мы ещё не вылетели из группы и можем пройти дальше. Мы сделаем всё возможное, чтобы пробиться в плей-офф, обыграв Испанию.

Что будем делать, если сборная Испании проведёт ротацию состава? Нас это никак не коснётся — их второй состав на том же уровне, что и основной. Мы знаем наших оппонентов и то, как мы должны действовать против них. Они будут играть так же, как играл бы их основной состав», — приводит слова Джимсити пресс-служба УЕФА.

Матч Албания — Испания состоится завтра, 24 июня. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды на Евро-2024 выступают в группе B. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Италии и Хорватии. После 2-го тура испанцы набрали шесть очков, итальянцы — три, у албанцев и хорватов в активе турнирных очков нет.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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