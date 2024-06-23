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Швейцария — Германия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Мануэль Нойер стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей, сыгранных на Евро

Мануэль Нойер стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей, сыгранных на Евро
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются национальные команды Швейцарии и Германии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Игра началась в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре не открыт (0:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
1-й тайм
0 : 0
Германия

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер вышел в стартовом составе своей команды. Таким образом, он стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей, сыгранных на Евро. Игра со Швейцарией стала для 38-летнего Нойера 18-й на чемпионатах Европы. Немецкий вратарь опередил по этому показателю легендарного итальянца Джанлуиджи Буффона.

Напомним, после двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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