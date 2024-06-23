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Швейцария — Германия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Фото: фол Мусиалы, из-за которого отменили гол Андриха в матче Швейцария — Германия

Фото: фол Мусиалы, из-за которого отменили гол Андриха в матче Швейцария — Германия
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются национальные команды Швейцарии и Германии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
2-й тайм
1 : 0
Германия
1:0 Ндой – 28'    

На 17-й минуте хавбек сборной Германии Роберт Андрих открыл счёт в матче, однако его гол был отменён после просмотра VAR из-за фола полузащитника Джамала Мусиалы в атаке.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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