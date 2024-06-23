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Видео: болельщики «Эспаньола» выбежали на поле, празднуя возвращение команды в Ла Лигу

Видео: болельщики «Эспаньола» выбежали на поле, празднуя возвращение команды в Ла Лигу
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Болельщики «Эспаньола» выбежали на поле стадиона команды, празднуя возвращение клуба в испанскую Примеру.

Испания - Сегунда . Плей-офф. Финал. 2-й матч
23 июня 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Пуадо – 44'     2:0 Пуадо – 45+2'    

«Эспаньол» одержал победу со счётом 2:0 (2:1 по сумме двух матчей) во второй игре финала плей-офф за право на участие в следующем сезоне испанской Ла Лиги с «Овьедо». Таким образом, клуб вышел в испанскую Примеру спустя год после вылета.

На 44-й минуте полузащитник «Эспаньола» Хавьер Пуадо вывел свою команду вперёд. Спустя три минуты Пуадо оформил дубль. Ему ассистировал нападающий Пере Милья.

«Эспаньол» занял четвёртое место по итогам прошлого сезона Сегунды, набрав 69 очков за 42 матча. В чемпионате Испании сезона-2022/2023 «Эспаньол» занял предпоследнее, 19-е место, набрав 37 очков за 38 матчей, и вылетел из Ла Лиги.

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