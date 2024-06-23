Швейцария — Германия: Ндой открыл счёт на 28-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются национальные команды Швейцарии и Германии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте нападающий сборной Швейцарии Дан Ндой вывел свою команду вперёд, замкнув прострел полузащитника Ремо Фройлера.

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.