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Швейцария — Германия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Фото: положение Дана Ндоя перед голом в матче Швейцария — Германия на Евро-2024

Фото: положение Дана Ндоя перед голом в матче Швейцария — Германия на Евро-2024
Аудио-версия:
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются национальные команды Швейцарии и Германии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте нападающий сборной Швейцарии Дан Ндой вывел свою команду вперёд, замкнув прострел полузащитника Ремо Фройлера. Судьи проверяли гол на момент наличия офсайда у Ндоя, однако приняли решение засчитать мяч.

Ниже указано положение Дана Ндоя перед голом.

Фото: Кадр из трансляции

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.

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