Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов отреагировал на трансфер вратаря Никиты Медведева

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал подписание контракта с голкипером Никитой Медведевым.

«Привет, «Медвед»! Никита, ты теперь в семье нижегородцев. Это не пустые слова. Ворота, которые ты будешь защищать, должны быть ассоциированы у тебя с Нижегородским кремлём. Он ни разу не был захвачен врагами. Это всё благодаря людям, потомки которых живут здесь сейчас. И они (теперь уже болельщики нашего клуба) будут ждать от тебя такого же отношения к поставленной задаче — играть как можно больше «сухих» матчей.

Всё будет хорошо! Главное этого хотеть!» – написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

23 июня «Пари Нижний Новгород» официально объявил о подписании контракта с футболистом.

В минувшем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 17 матчах во всех соревнованиях. Медведев пропустил 21 мяч. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.