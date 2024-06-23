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С июля «Барселоне» будет сложнее подписать Бернарду Силву из «Манчестер Сити»

С июля «Барселоне» будет сложнее подписать Бернарду Силву из «Манчестер Сити»
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«Барселоне» будет сложнее приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, поскольку опция в его контракте об отступных в размере € 60 млн истекает 30 июня. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, клуб хочет подписать полузащитника, однако финансовые возможности «Барселоны» не позволяют осуществить переход. «Барселона» могла воспользоваться условием в контракте Силвы, предусматривающим сумму отступных в размере € 60 млн, однако это положение прекратит своё действие в конце месяца. Сообщается, что «Барса» не сможет найти денежные средства за такой срок.

Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 50 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает португальца в € 70 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В прошлом сезоне Силва сыграл за клуб 49 матчей, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

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