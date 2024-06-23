Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу в контрольном матче с «Кубанью»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в контрольном матче на летних сборах, в котором южане победили «Кубань» со счётом 1:0. Единственный мяч на свой счёт записал нападающий Константин Дорофеев.

«В первом матче на сборах всегда тяжело, потому что ребята уже работают 10 дней, получили хорошие нагрузки. По первому тайму мы увидели, что ряду игроков нужно прибавлять. Порадовали молодые, которые проработали с нами эти 10 дней, и сегодняшний матч для них — отличный опыт, они показали хороший футбол. Видно было много позитивных моментов, но в то же время заметно, что ещё очень-очень много работы.

Молодые игроки очень хорошо проявили себя, мы довольны ими. Проводить сборы при таком количестве зрителей — большое удовольствие. Я в первый раз вижу контрольный матч, который проходит при полном стадионе. Для молодых это была отличная мотивация. Можно сказать, что они и добились победы, забив победный гол. Будем следить за ними и потихоньку добавлять в нашу работу», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе «Краснодара».