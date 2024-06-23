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Швейцария — Германия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Защитник Германии Та пропустит матч 1/8 финала Евро из-за перебора жёлтых карточек

Защитник Германии Та пропустит матч 1/8 финала Евро из-за перебора жёлтых карточек
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются национальные команды Швейцарии и Германии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
2-й тайм
1 : 1
Германия
1:0 Ндой – 28'     1:1 Фюллькруг – 90+2'    

В стартовом составе немцев вышел защитник Жонатан Та. На 38-й минуте он получил жёлтую карточку за фол на Бриле Эмболо.

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Для Та это уже второе предупреждение на турнире. Таким образом, игрок пропустит матч 1/8 финала Евро из-за перебора жёлтых карточек.

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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