Защитник Германии Та пропустит матч 1/8 финала Евро из-за перебора жёлтых карточек

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются национальные команды Швейцарии и Германии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В стартовом составе немцев вышел защитник Жонатан Та. На 38-й минуте он получил жёлтую карточку за фол на Бриле Эмболо.

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Для Та это уже второе предупреждение на турнире. Таким образом, игрок пропустит матч 1/8 финала Евро из-за перебора жёлтых карточек.

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.