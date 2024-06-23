Бубнов похвалил Роналду за его голевой пас в матче Турция — Португалия на Евро-2024

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал голевую передачу нападающего Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (3:0).

«Роналду находился в позиции, из которой забил бы в 99,9% случаев, но решил отдать пас на партнёра, который должен 100% забить. И это при счёте 2:0, когда, казалось, можно было самому первый гол на турнире оформить. Но вот не о себе думает, о команде», — приводит слова Бубнова Sportbox.

На 56-й минуте матча Криштиану Роналду получил длинную передачу из глубины поля и оказался вместе со своим соотечественником Бруну Фернандешем перед воротами соперника. Роналду покатил мяч партнёру, который поразил ворота соперника.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.