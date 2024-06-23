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Источник: вратарь Ханкич проходит медосмотр перед трансфером в «Ростов»

Источник: вратарь Ханкич проходит медосмотр перед трансфером в «Ростов»
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Вратарь болгарского «Ботева» Хидает Ханкич прибыл в расположение «Ростова», где в ближайшие дни должен подписать контракт. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, 29-летний босниец в эти дни проходит медосмотр перед подписанием трудового договора. Сообщается, что его трансфер обойдётся «Ростову» в € 100 тыс.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что донской клуб согласовал с голкипером контракт на два года с опцией продления ещё на год.

Ханкич провёл за «Ботев» 25 матчей во всех турнирах в сезоне-2023/2024 и пропустил 21 гол. За болгарский клуб голкипер выступал с июля 2021 года и с того момента сыграл суммарно 62 встречи.

Напомним, этим летом стан ростовчан покинули вратари Сергей Песьяков и Никита Медведев.

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