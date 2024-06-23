«Боруссия» Д может приобрести 33-летнего полузащитника «Брайтона» — Sky Sport Germany

Дортмундская «Боруссия» намерена приобрести 33-летнего полузащитника сборной Германии и «Брайтона» Паскаля Гроса. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, «Боруссия» Д близка к достижению устного соглашения с игроком. Единственное несогласованное условие — срок контракта. Ожидается, что он либо будет заключён сроком на два года с возможностью продления ещё на один год, либо будет заключён сразу на три года.

Ожидается, что сумма трансфера составит около € 7-10 млн.

Грос в текущем сезоне сыграл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» также намерена приобрести защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона.