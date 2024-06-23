Агент Щенникова рассказал, связывался ли Баста с игроком по поводу перехода в «СКА-Ростов»

Музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, который является владельцем клуба Медиалиги «СКА-Ростов», не связывался с бывшим защитником ЦСКА Георгием Щенниковым по поводу возможного выступления за команду, рассказал агент футболиста Сергей Пушкин.

«Нет, Василий Вакуленко не звонил ни мне, ни Георгию. Пусть позвонит», – приводит слова Пушкина «РИА Новости».

Ранее Вакуленко сообщал, что пообщается со Щенниковым по поводу перехода в «СКА-Ростов».

Отметим, что Щенников, выступавший за ЦСКА на протяжении 15 лет, прошедший сезон провёл без клуба.

Напомним, Баста стал владельцем клуба «СКА-Ростов» в октябре 2019 года. В конце января 2024 года он объявил о том, что команда перейдёт из профессионального футбола в медийный.