ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Швейцария — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Щенникова рассказал, связывался ли Баста с игроком по поводу перехода в «СКА-Ростов»

Агент Щенникова рассказал, связывался ли Баста с игроком по поводу перехода в «СКА-Ростов»
Комментарии

Музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, который является владельцем клуба Медиалиги «СКА-Ростов», не связывался с бывшим защитником ЦСКА Георгием Щенниковым по поводу возможного выступления за команду, рассказал агент футболиста Сергей Пушкин.

«Нет, Василий Вакуленко не звонил ни мне, ни Георгию. Пусть позвонит», – приводит слова Пушкина «РИА Новости».

Ранее Вакуленко сообщал, что пообщается со Щенниковым по поводу перехода в «СКА-Ростов».

Отметим, что Щенников, выступавший за ЦСКА на протяжении 15 лет, прошедший сезон провёл без клуба.

Напомним, Баста стал владельцем клуба «СКА-Ростов» в октябре 2019 года. В конце января 2024 года он объявил о том, что команда перейдёт из профессионального футбола в медийный.

Материалы по теме
2DROTS обыграли «Амкал» в серии буллиталити и вышли в 1/2 финала Медиалиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android