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Швейцария — Германия: результат матча 23 июня 2024, счёт 1:1, Евро-2024

Сборная Германии спаслась от поражения в концовке матча со Швейцарией на Евро-2024
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Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Германии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Ндой – 28'     1:1 Фюллькруг – 90+2'    

На 17-й минуте хавбек сборной Германии Роберт Андрих открыл счёт в матче, однако его гол был отменён после просмотра VAR из-за фола полузащитника Джамала Мусиалы в атаке. На 28-й минуте нападающий сборной Швейцарии Дан Ндой вывел свою команду вперёд, замкнув прострел полузащитника Ремо Фройлера. Судьи проверяли гол на момент наличия офсайда у Ндоя, однако приняли решение засчитать мяч.

На 84-й минуте нападающий Рубен Варгас забил второй гол сборной Швейцарии, однако он был отменён из-за офсайда. На 90+2-й минуте нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг сравнял счёт — 1:1.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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