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Сборная Венгрии на последних минутах вырвала победу в матче Евро-2024 с Шотландией

Сегодня, 23 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой сборной Венгрии со счётом 1:0.

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга не смог продолжить игру после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном, которое произошло на 68-й минуте. Футболиста унесли с поля на носилках. На последней, 10-й компенсированной минуте игры гол нападающего Кевина Чобота принёс победу сборной Венгрии — 1:0.

Сборная Венгрии заняла третье место в группе А, заработав три очка. Шотландия (1) стала четвёртой.