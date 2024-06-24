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Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учёта экстра-таймов

Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учёта экстра-таймов
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23 июня на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой сборной Венгрии со счётом 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

Гол нападающего Кевина Чобота в самой концовке принёс победу сборной Венгрии — 1:0. Он был забит на временной отметке 99:32. Таким образом, Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учёта экстра-таймов.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в турнирной таблице группы А. На втором месте расположилась Швейцария. Подопечные Мурада Якина записали на свой счёт пять очков. Немцы и швейцарцы вышли в плей-офф. На третьей строчке расположилась национальная команда Венгрии с тремя очками. Замкнула таблицу данной группы Шотландия, набравшая одно очко.

Календарь Евро-2024
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