23 июня на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой сборной Венгрии со счётом 1:0.

Гол нападающего Кевина Чобота в самой концовке принёс победу сборной Венгрии — 1:0. Он был забит на временной отметке 99:32. Таким образом, Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учёта экстра-таймов.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в турнирной таблице группы А. На втором месте расположилась Швейцария. Подопечные Мурада Якина записали на свой счёт пять очков. Немцы и швейцарцы вышли в плей-офф. На третьей строчке расположилась национальная команда Венгрии с тремя очками. Замкнула таблицу данной группы Шотландия, набравшая одно очко.