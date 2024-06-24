Видео: победный гол венгра Чобота в ворота сборной Шотландии в матче Евро-2024

23 июня на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой сборной Венгрии со счётом 1:0.

На последней, 10-й компенсированной минуте игры гол нападающего Кевина Чобота принёс победу сборной Венгрии. Предлагаем посмотреть видео забитого мяча.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.