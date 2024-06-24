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Тренер сборной Венгрии заявил, что Варга больше не сыграет на Евро-2024

Тренер сборной Венгрии заявил, что Варга больше не сыграет на Евро-2024
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал состояние здоровья нападающего Барнабаша Варги, который не смог продолжить игру после столкновения с вратарём сборной Шотландии (1:0) Ангусом Ганном в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

«Мы также слышали, что его состояние стабильное. Сейчас он находится под наблюдением в больнице. Мы знаем, что у него перелом. Не знаем, придётся ли его оперировать, но точно, что он больше не сможет выступать на чемпионате Европы. Но самое главное, что с ним всё в порядке», — приводит слова Росси Csakfoci.hu.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

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