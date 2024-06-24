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Денис Казанский: сильно удивлюсь, если Венгрия просочится в следующую стадию Евро-2024

Денис Казанский: сильно удивлюсь, если Венгрия просочится в следующую стадию Евро-2024
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Денис Казанский, комментирующий Евро-2024 в Okko, высказался о победе сборной Венгрии в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со сборной Шотландии (1:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

«Тот случай, когда ожидания от матча превзошли саму игру Вначале был вихрь эмоций, воображение рисовало героя Шотландии Уильяма Уоллеса, венгерского короля Матьяша, которые поднимают своих на большую игру, но в итоге мы видели длинное стояние и наблюдение друг за другом и 10 минут, в которые поместился весь настоящий футбол.

Шотландцы полезли за победой и провели яркую концовку с двумя хорошими шансами, но когда ты открываешься, можешь получить такой нокаутирующий удар, как гол Шобота.

На мой взгляд, группа заканчивается логично. Я сильно удивлюсь, если Венгрия просочится в следующую стадию. Они нисколько не впечатлили, а шотландцы на этом Евро в очередной раз показали, что их болельщики куда интереснее, чем национальная команда», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

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