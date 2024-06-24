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Видеообзор победы сборной Венгрии в матче с Шотландией на Евро-2024

Видеообзор победы сборной Венгрии в матче с Шотландией на Евро-2024
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23 июня сборная Венгрии обыграла национальную команду Шотландии в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024. Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    
Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Победный гол в матче на 90+10-й минуте забил Кевин Чобот. Результативной передачей отметился Роланд Шаллаи. Напомним, по ходу матча нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга не смог продолжить игру после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном. Позже у форварда диагностировал переломы и сотрясение мозга.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

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