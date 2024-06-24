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Экс-защитник «Балтики» Фернандес получил травму в матче Кубка Америки между Боливией и США

Экс-защитник «Балтики» Фернандес получил травму в матче Кубка Америки между Боливией и США
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Крайний защитник сборной Боливии Роберто Фернандес, выступавший в минувшем сезоне в составе калининградской «Балтики», получил повреждение в матче Кубка Америки с США.

Кубок Америки — 2024 . Группа C. 1-й тур
24 июня 2024, понедельник. 01:00 МСК
США
2-й тайм
2 : 0
Боливия
1:0 Пулишич – 3'     2:0 Балогун – 44'    

Экс-игрок российского клуба был заменён на 76 минуте встречи.

24-летний Роберто Фернандес летом 2023 года был арендован «Балтикой» у боливийского клуба «Боливар». Он успел отыграть в составе калининградского клуба 40 матчей во всех соревнованиях, забив в них два гола и оформив четыре результативные передачи. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фернандеса составляет € 1 млн.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Анхеля Ди Марии.

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