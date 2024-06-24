Экс-защитник «Балтики» Фернандес получил травму в матче Кубка Америки между Боливией и США

Крайний защитник сборной Боливии Роберто Фернандес, выступавший в минувшем сезоне в составе калининградской «Балтики», получил повреждение в матче Кубка Америки с США.

Экс-игрок российского клуба был заменён на 76 минуте встречи.

24-летний Роберто Фернандес летом 2023 года был арендован «Балтикой» у боливийского клуба «Боливар». Он успел отыграть в составе калининградского клуба 40 матчей во всех соревнованиях, забив в них два гола и оформив четыре результативные передачи. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фернандеса составляет € 1 млн.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Анхеля Ди Марии.