Николич: знал, что однажды стану тренером ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал своё назначение в московский клуб.

«Нет никакого секрета, что за последние годы я получал и другие предложения от российских клубов. Не буду говорить, кто и что предлагал, но в случае с ЦСКА братство с «Партизаном» сыграло свою роль. У меня ведь было такое чувство, что когда-нибудь окажусь в ЦСКА. Не знал, когда именно, через месяц, год или пять лет. Интуитивно ощущал, что однажды это может случиться. Не в первый раз в моей жизни интуиция подсказывает мне, что произойдёт», — сказал Николич в интервью журналисту Максиму Квятковскому на YouTube-канале Bobsoccer Bob.

6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.