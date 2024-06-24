Мурат Якин отреагировал на упущенную победу сборной Швейцарии в матче с Германией

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал ничейный результат матча группового этапа чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Германии (1:1).

«Прежде всего, мне нужно поздравить своих игроков. Это была тактическая игра. Мы боролись, много бегали, против такого соперника это сложно. Но я доволен тем, как мы сыграли. Это был огромный вызов. Наши нападающие хорошо поработали, хорошо выступили в атаке и в обороне. Теперь у нас есть неделя на подготовку к следующей игре. Я рад, что мы непобедимы. Этого оказалось недостаточно для первого места, но это позитивный момент. Это команда, которая усердно работает и имеет правильный командный дух», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и возглавила группу А. Второе месте заняла Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Венгрии с тремя очками. Турнирную таблицу квартета A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.