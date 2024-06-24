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Бекхэм хочет подписать в «Интер Майами» экс-игрока «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

Бекхэм хочет подписать в «Интер Майами» экс-игрока «Реала» и «Манчестер Юнайтед»
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Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет видеть в своей команде бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Рафаэля Варана.

Как сообщает Mirror, Бекхэм лично заинтересован в услугах французского футболиста и хочет подписать его в клуб МЛС.

Напомним, Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. Этим летом у француза закончился контракт с манкунианцами, у игрока была опция продления соглашения ещё на один сезон, но руководство в этом не было заинтересовано. В нынешнем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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