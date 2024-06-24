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Поль Погба: всё кончено, меня больше не существует

Поль Погба: всё кончено, меня больше не существует
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, который отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг, эмоционально высказался о своей карьере.

«Всё кончено, меня больше не существует. Я больше не знаю, кто я. Футбол был моей жизнью, моей страстью. Теперь такое ощущение, будто я потерял себя. Всё, чего я добился в своей профессиональной карьере, у меня отобрали», — приводит слова Погба Guardian.ng.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

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