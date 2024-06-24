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Романо: «Челси» ведёт переговоры с «Барселоной» по переходу 18-летнего форварда Гиу

Нападающий «Барселоны» Марк Гиу может покинуть каталонский клуб и продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, на 18-летнего испанского футболиста претендует «Челси». Сообщается, что лондонский клуб продвинулся в переговорах по трансферу форварда, сумма выкупа которого составляет € 6 млн. Отмечается, что на игрока также претендует мюнхенская «Бавария».

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В минувшем сезоне Гиу принял участие в семи матчах за основную команду «Барселоны», в которых отметился двумя голами.

Напомним, по итогам 38 матчей сезона английской Премьер-лиги на счету «Челси» 63 очка. Лондонцы финишировали на шестом месте. Отметим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», который в четвёртый раз подряд выигрывает АПЛ.