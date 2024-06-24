Марко Николич ответил на вопрос о трансферах ЦСКА этим летом

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о трансферной политике московского клуба этим летом.

«Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму. Если говорить об усилении, то о точечном. Нам нужны 2-3 игрока, которые действительно смогут усилить команду. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведётся. Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся», — сказал Николич в интервью журналисту Максиму Квятковскому на YouTube-канале Bobsoccer Bob.

6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.