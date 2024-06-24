Кейн ответил Линекеру, который назвал дерьмовой игру сборной Англии на Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн ответил на критику бывшего футболиста национальной команды, а ныне эксперта Гари Линекера. Ранее Линекер раскритиковал игру сборной Англии на Евро-2024.

«Я никогда не хотел бы проявлять неуважение к какому-либо игроку, особенно к игроку, который знает, что значит играть за сборную Англии.

Может быть, бывшие футболисты или экс-игроки, которые сейчас являются экспертами, должны осознать… сейчас очень трудно не слушать то, что они говорят, особенно некоторым игрокам, которые к этому не привыкли, или некоторым новичкам. Поэтому я всегда чувствую, что бывшие игроки и эксперты тоже несут ответственность. Я знаю, что они должны быть честными и высказывать свое мнение, но они также несут ответственность, будучи бывшими футболистами сборной Англии. Мы как нация уже очень долго ничего не выигрывали. И, знаете, многие из этих бывших игроков тоже были частью этого… они знают, что это трудно играть в таких крупных турнирах. Тяжело играть за Англию», — приводит слова Кейна Sky News.

В следующем матче сборная Англии встретится со Словенией. Матч состоится 25 июня.

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