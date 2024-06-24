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Николич рассказал о трудностях ЦСКА в летнее межсезонье

Николич рассказал о трудностях ЦСКА в летнее межсезонье
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о трудностях московского клуба в летнее межсезонье.

«Времени не так много. Плюс в первые дни сбора мы работаем без семерых футболистов. Обляков, Дивеев и Чалов уже после окончания чемпионата выступали за сборную России и присоединятся к нам 25 июня. Файзуллаеву предстоит сыграть на Олимпиаде в составе сборной Узбекистана, поэтому какое-то время он пропустит. Давила в составе сборной Чили находится на Кубке Америки. Мендес пока болеет, Гайч также должен появиться чуть позже», — сказал Николич в интервью журналисту Максиму Квятковскому на YouTube-канале Bobsoccer Bob.

6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

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