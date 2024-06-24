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«Это было шокирующе». Защитник сборной Венгрии – о столкновении Варги с вратарём

«Это было шокирующе». Защитник сборной Венгрии – о столкновении Варги с вратарём
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Защитник сборной Венгрии Эндре Ботка высказался о травму нападающего Барнабаша Варги в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Шотландии (1:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

«В первые 15 минут мы были зажаты, мы знали, что должны измениться. Я был рядом с Варгой во время инцидента, это было шокирующе, но, к счастью, сегодня с ним всё в порядке. Теперь мы будем с болельщиками надеяться, что все будет хорошо», — приводит слова Ботки Федерация футбола Венгрии в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на 68-й минуте Варга столкнулся с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном. В итоге игрок не смог продолжить матч и его унесли на носилках.

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