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«Никогда не забуду этот день». Тренер сборной Албании – о предстоящем матче с Испанией

«Никогда не забуду этот день». Тренер сборной Албании – о предстоящем матче с Испанией
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Главный тренер сборной Албании Сильвиньо высказался о предстоящем матче с Испанией в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень взволнован. Мне очень приятно быть здесь. Я живу в Испании. Мои дети родились там. Я долгое время играл за «Барселону» и «Сельту». Я знаю многих людей. Теперь играть с Испанией — это фантастика. Это отличная команда с отличным тренером, и я никогда не забуду этот день. Встретиться с Испанией и иметь шанс пройти дальше — это здорово. Мы улучшаемся, и теперь нам предстоит играть против одной из лучших команд мира с лучшими игроками», — приводит слова Сильвиньо официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 24 июня, начало – 22:00 мск.

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