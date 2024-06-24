«Никогда не забуду этот день». Тренер сборной Албании – о предстоящем матче с Испанией

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо высказался о предстоящем матче с Испанией в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Я очень взволнован. Мне очень приятно быть здесь. Я живу в Испании. Мои дети родились там. Я долгое время играл за «Барселону» и «Сельту». Я знаю многих людей. Теперь играть с Испанией — это фантастика. Это отличная команда с отличным тренером, и я никогда не забуду этот день. Встретиться с Испанией и иметь шанс пройти дальше — это здорово. Мы улучшаемся, и теперь нам предстоит играть против одной из лучших команд мира с лучшими игроками», — приводит слова Сильвиньо официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 24 июня, начало – 22:00 мск.

Проход фанатов Хорватии и Албании перед матчем