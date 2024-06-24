ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Панама. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Родины» Сокол рассказал, что его поразило в Китае

Защитник «Родины» Сокол рассказал, что его поразило в Китае
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московской «Родины» Артём Сокол рассказал о своей поездке в Китай во время отпуска.

«Поездка в Китай превзошла мои ожидания. Во-первых, там всё просто для туриста, несмотря на то, что мало кто знает английский. Там очень простые передвижения по стране, всё население платит через QR-коды. Во-вторых, кухня вкуснейшая! У ресторанов сумасшедшая конкуренция.

В-третьих, там очень красивая природа, много чего посетили с женой. Я был очень удивлён, насколько там чисто. Шэньчжэнь — огромный мегаполис. Вокруг города природа, воздух чистейший. А у нас чувствуется, какой воздух грязный.

Там ещё вокруг горы, всё это выглядит просто космически. Это самое крутое впечатление — сочетание города с природой. Открывается потрясающий вид с горы на город», — приводит слова Сокола Legalbet.

В завершившемся сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги 27-летний защитник вышел на поле 19 раз, отметившись двумя голами.

Материалы по теме
«Родина» объявила об уходе трёх бразильских легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android