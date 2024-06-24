Защитник «Родины» Сокол рассказал, что его поразило в Китае

Защитник московской «Родины» Артём Сокол рассказал о своей поездке в Китай во время отпуска.

«Поездка в Китай превзошла мои ожидания. Во-первых, там всё просто для туриста, несмотря на то, что мало кто знает английский. Там очень простые передвижения по стране, всё население платит через QR-коды. Во-вторых, кухня вкуснейшая! У ресторанов сумасшедшая конкуренция.

В-третьих, там очень красивая природа, много чего посетили с женой. Я был очень удивлён, насколько там чисто. Шэньчжэнь — огромный мегаполис. Вокруг города природа, воздух чистейший. А у нас чувствуется, какой воздух грязный.

Там ещё вокруг горы, всё это выглядит просто космически. Это самое крутое впечатление — сочетание города с природой. Открывается потрясающий вид с горы на город», — приводит слова Сокола Legalbet.

В завершившемся сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги 27-летний защитник вышел на поле 19 раз, отметившись двумя голами.