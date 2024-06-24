Собослаи: посвящаем Варге победу сборной Венгрии в матче с Шотландией на Евро-2024

Капитан сборной Венгрии по футболу и полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи посвятил нападающему Барнабашу Варге победу в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 с Шотландией (1:0). Напомним, на 68-й минуте Варга столкнулся с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном. В итоге игрок не смог продолжить матч и его унесли на носилках.

«Конечно, мы посвящаем эту победу Варге и надеемся, что с ним всё в порядке. Мы рады, что Кевин смог забить победный гол, он старался ради этого. В прошлом туре мы сделали всё, что могли, теперь ждем и верим в лучшее», — приводит слова Собослаи Федерация футбола Венгрии в социальной сети X (ранее Twitter).

После матча стало известно, что у Варги переломы нескольких костей и сотрясение мозга. Возможно, ему предстоит перенести операцию.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024